نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال أوفييدو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "نويفو كارلوس تارتييري"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وريال أوفييدو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، رونالد أراوخو، ب أو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري جونزاليس، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، ماركوس راشفورد، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.