نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي: أحترم الخطيب ولا يمكن أن أخوض في حياته الشخصية.. والغرض تهدئة الأجواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي احترامه الكامل للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ولكل رؤساء الأندية المصرية، مشددًا على أن هدفه دائمًا هو تهدئة الأجواء الكروية وعدم إثارة الجماهير.

وقال شلبي خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: "أؤكد احترامي للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ولا يمكن أن أخوض في حياته الشخصية، فهو أسطورة كبيرة، ونحن نحترم كل رؤساء الأندية، حديثي كان في مبدأ عام عن ضرورة تهدئة الأجواء والارتقاء بالكرة المصرية، وليس الهدف زيادة شأن أحد أو التقليل من أحد".

وأضاف: "الموضوع ليس موضوع تأشيرة كما فهم البعض، القضية أكبر من ذلك بكثير، وكان مجرد نموذج أردت من خلاله التأكيد على ضرورة عدم دغدغة مشاعر الجماهير، الناس تحب الكابتن الخطيب وندعو له بالصحة، والغرض من الفقرة السابقة كان توجيه رسالة عامة لتهدئة الرأي العام".

وكشف شلبي: "الكابتن محمود الخطيب سبق وأعلن أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، وحتى الآن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث، فهذا شأن يخص الجمعية العمومية فقط في النهاية، الخطيب اسم كبير وعلى رأسنا جميعًا، ولا نستطيع أن نتحدث عن حياته الخاصة، وهذا لم يحدث ولن يحدث".

واختتم الإعلامي تصريحاته قائلًا: "أنا لا أهتم بالسوشيال ميديا، وأحترم جميع الآراء، لكن لا أحترم صناعة التوجه لأنها أمر مصطنع، والغرض الأساسي من حديثي كان بسيطًا، وهو تهدئة الأجواء، ولا أكثر".