برشلونة يعود من تأخره بهدف للفوز بثلاثية أمام ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا مهمًا أمام نظيره ريال أوفييدو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "نويفو كارلوس تارتييري"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

افتتح ألبرتو رينا أول أهداف اللقاء لصالح ريال أوفييدو في الدقيقة 33، بعد تمريرة بالخطأ من الحارس خوان جارسيا، وصلت إلى رينا الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من وسط الملعب، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وتعادل إريك جارسيا في لصالح برشلونة في الدقيقة 56، بعد عرضية أرضية من رونالد أراوخو من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، استقبلها فيران توريس بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بالقدم اليمنى، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى ليتابعها جارسيا بتسديدة أخرى، سكنت الشباك.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 70، بعد عرضية رائعة من فيرنكي دي يونج من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ليفاندوفسكي برأسية مباشرة، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز رونالد أراوخو التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 88، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ريال أوفييدو، نفذها ماركوس راشفورد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أراوخو برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل فريق ريال أوفييدو المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة خمسة لقاءات.

