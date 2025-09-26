نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يدخل الفنان الشهير ياسر جلال قائمة المعينين بمجلس الشيوخ؟ (القصة الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هل يدخل عالم الساسية.. ياسر جلال يثير الجدل بعد استخراجه فيش وتشبيه لجهة رسمية

أثار الفنان ياسر جلال حاله من الجدل اليوم، وذلك عقب ظهوره في أحد أقسام الشرطة من أجل استخرج صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به "الفيش والتشبيه".

وانتشرت حاله الجدل، خاصة بعد أن ترددت معلومات خلال الساعات الماضية شبه مؤكدة بأن الفيش والتشبيه موجه إلى مجلس الشيوخ، وهو ما أدى إلى ترجيح أن يكون اسمه ضمن القرار الجمهورى المرتقب صدوره بتعيين أعضاء فى مجلس الشيوخ.

وفتح الفنان ياسر جلال بذلك باب التكهنات والترجيحات بظهوره في قسم الشرطة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به لجهة رسمية.

وأفادت صحف مصرية بأن الوثيقة موجهة إلى مجلس الشيوخ، مما رجّح أن يكون اسمه ضمن قائمة التعيينات الجديدة بقرار جمهوري مرتقب.

من هو الفنان ياسر جلال

وولد الفنان ياسر جلال في محافظة الإسكندرية وهو نجل المخرج الكبير جلال توفيق، وتخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية سنة 1990، ودخل عالم الفن عام 1983 من خلال فيلم "الراقصة والطبال".

وشارك جلال في العديد من الأدوار والأفلام والمسلسلات، ومن أهم المسلسلات التي شارك فيها مسلسل رحيم، وظل الريس، ومسلسل الإختيار والذي ظهر فيه بشخصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شارك في فيلم أمير البحار مع النجم محمد هنيدي، وفيلم سبع البزمة مع رامز جلال.

مجلس الشيوخ

وينص الدستور المصري على أن يُشكل مجلس الشيوخ مما لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، وتبلغ مدة العضوية خمس سنوات.

تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى

المباشر، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.