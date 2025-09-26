نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس إيطاليا: جنوى يعبر إمبولي ويضرب موعدا مع أتالانتا في ثمن النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بلغ جنوى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه الخميس على ضيفه إمبولي 3-1 على ملعب لويجي فيراريس في جنوى.

كأس إيطاليا: جنوى يعبر إمبولي ويضرب موعدا مع أتالانتا في ثمن النهائي

افتتح الضيوف التسجيل في توقيت مبكر وعلى نحو مفاجئ عبر لاعب الوسط إدواردو سابوريتي (12)، قبل استدراك أصحاب الأرض الأمر سريعا ومعادلة النتيجة عن طريق الدنماركي مورتن فرندروب (15).

في الشوط الثاني، أضاف أليساندرو ماركاندالي الهدف الثاني لجنوى (56)، وأنهى البديل الشاب البالغ 18 عاما، جف إيخاتور، الأمور بتسجيل الهدف الثالث بعد دخوله بثلاث وعشرين دقيقة (83).

والتحق جنوى بركب المتأهلين كومو وبارما وميلان وأودينيزي وكالياري، إضافة إلى فينيتسيا من الدرجة الثانية، على أن يواجه في ثمن النهائي أتالانتا.

يُذكر أن أصحاب المراكز الثمانية الأولى في ترتيب دوري الموسم الماضي تأهلوا مباشرة إلى ثمن النهائي، لكن هذه القاعدة لم تنطبق على ميلان الثامن، إذ نال بطاقته بولونيا التاسع لأنه تُوّج بلقب نسخة الموسم الماضي على حساب النادي اللومباردي بالذات.

وتُختتم مباريات دور الستة عشر بمواجهة بين تورينو وضيفه بيزا لاحقا.