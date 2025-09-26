نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية لمتابعة مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي وذلك لمتابعة أوروبا المتألقين سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

نجح برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 88 نقطة بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 84 نقطة في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

نجح ريال مدريد في خطف صدارة جدول الليجا من برشلونة برصيد 18 نقطة وجاء كلا من البرسا وفياريال في المركزين الثاني والثالث برصيد 13 نقطة ويحتل إسبانيول المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا الإسبانية في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني: