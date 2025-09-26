نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رونالدو يسجل هدف النصر الثاني أمام الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام حاليًا على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية القمة السعودية النارية بين اتحاد جدة والنصر، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي لموسم 2025-26.

تمكن النصر من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من عُمر اللقاء، عن طريق السنغالي ساديو ماني، بعد عرضية متقنة من الفرنسي كومان.

وأضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني الأهداف لصالح النصر في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من ساديو ماني.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق اتحاد جدة والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

كريستيانو رونالدو يسجل هدف النصر الثاني في مرمى الاتحاد ⚽...#الاتحاد_النصر

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: رايكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - أحمد الجليدان.

▪︎خط الوسط: فابينهو - كانتي - حسام عوار.

▪︎خط الهجوم: بيرجوين - موسى ديابي - كريم بنزيما.

في المقابل، جاء تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بينتو.

▪︎خط الدفاع: أيمن يحيى - مارتينيز - سيماكان - نواف بوشل.

▪︎خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - جواو فيليكس.

▪︎خط الهجوم: كومان - كريستيانو رونالدو - ماني.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، وتحديدًا على قناة Thmanyah 1 HD.

