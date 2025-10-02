رئيس الوزراء : نتوقع غمر مياه النيل لمناطق طرح النهر فى المنوفية والبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقا على تداعيات فيضان النيل، إن هناك استعدادات منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى التوقعات خلال شهر أكتوبر أن يكون التصريف بكميات أكبر عن المعدلات المتوسطة، وسيكون هناك بعض المناطق طرح النهر والعشش التي ستغمر بالمياه خاصة فى المنوفية والبحيرة .

وحذر رئيس الوزراء جميع المتعدين، من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.