نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية ماني ورونالدو.. النصر يتقدم على الاتحاد في الشوط الأول من الكلاسيكو الملتهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين اتحاد جدة والنصر، بتقدم الأخير بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي لموسم 2025-26.

تمكن النصر من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من عُمر اللقاء، عن طريق السنغالي ساديو ماني، بعد عرضية متقنة من الفرنسي كومان.

وكاد بيرجوين أن يسجل هدف التعادل لصالح فريقه اتحاد جدة بالدقيقة 17، بعد تمريرة متقنة من كريم بنزيما، سددها مباشرة تجاه المرمى لكن يتصدى لها بينتو حارس مرمى النصر.

وألغى الليتواني دوناتاس رومساس حكم اللقاء هدفًا لصالح الاتحاد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، عن طريق الفرنسي موسى ديابي، بداعي التسلل.

وأضاف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ثاني أهداف العالمي في المباراة بالدقيقة 35، بعد عرضية من المميز ساديو ماني.

وجاء تشكيل الاتحاد في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: رايكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - أحمد الجليدان.

▪︎خط الوسط: فابينهو - كانتي - حسام عوار.

▪︎خط الهجوم: بيرجوين - موسى ديابي - كريم بنزيما.

في المقابل، جاء تشكيل النصر في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بينتو.

▪︎خط الدفاع: أيمن يحيى - مارتينيز - سيماكان - نواف بوشل.

▪︎خط الوسط: بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - جواو فيليكس.

▪︎خط الهجوم: كومان - كريستيانو رونالدو - ماني.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق اتحاد جدة والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، وتحديدًا على قناة Thmanyah 1 HD.

