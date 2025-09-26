نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكونفدرالية.. الاتحاد الليبي يقصي ولايتا ديتشا من الدور التمهيدي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الاتحاد الليبي أمام نظيره فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، بفوز أصحاب الأرض فريق الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب طرابلس الدولي.

أحداث المباراة

جاءت المباراة مثيرة في أحداثها، وبادر أصحاب الأرض فريق الاتحاد بالتهديف من ضربة رأسية عن طريق المدافع تيتي، بعد كرة هوائية من رامية تماس استغلها فريق الاتحاد.

قبل نهاية الشوط الأول ومع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تمكن فريق ولايتا ديتشا من تسجيل هدف التعادل، وذلك من كرة عرضية من الجانب الأيسر لفريق ولايتا، اصطدمت في المدافع صبحي الضاوي، وسكنت شباك فريقه.

جاء شوط المباراة الثاني من طرف واحد لصالح فريق الاتحاد الليبي، وجاءت المبادرة الهجومية منذ الدقيقة الأولى من أصحاب الأرض فريق الاتحاد، وكاد اللاعب معاذ عيسى أن يسجل الهدف الثاني لفريقه لولا براعة حارس مرمى فريق ولايتا ديتشا.

استمر الضغط الهجومي لفريق الاتحاد الليبي، ونجحوا في الحصول على ركلة جزاء نفذها اللاعب نوفل الزرهوني، على يمين مرمى فريق ولايتا ديتشا، وذلك مع الدقيقة 52'.

وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة الخامسة بعد التسعين تمكن اللاعب البيزي من إحراز هدف فريق الاتحاد الثالث من ضربة رأسية.

بهذه النتيجة، تأهل فريق الاتحاد الليبي إلى الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بينما ودع فريق ولايتا ديتشا البطولة.

