نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، نظيره فريق برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد برايتون، مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل فريق تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة تشيلسي ضد برايتون، سيتم إذاعتها على قناة بي ان سبورتس 3 المشفرة، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.