نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره كالياري مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي بموسمه الجديد 2025-2026.

ويحتضن ملعب "سردينيا بيتشينيني"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي إنتر ميلان وكالياري اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الكالتشيو.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة إنتر ميلان ضد كالياري اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة أبوظبي.

ترتيب فريقي إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

يحتل إنتر ميلان المركز العاشر في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما، فيما يحتل فريق كالياري المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة آخر.