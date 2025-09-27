نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز والذي يشهد اليوم الافتتاحي أربعة مباريات هامة وقوية. وتأتي الجولة التاسعة محل ترقب كونها جولة مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي أمام الزمالك في تمام الثامنة مساء الاثنين المقبل. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الرياضية الناقلة:- زد- حرس الحدود: 5 مساء المقاولون العرب- كهرباء الإسماعيلية 5 مساء المصري- بتروجيت 8 مساء بيراميدز- طلائع الجيش 8 مساء وتنقل المباريات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.