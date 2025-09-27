نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد بيراميدز لخدمات 5 لاعبين، حيث يغيب أحمد سامي للإيقاف لتراكم البطاقات، وأسامة جلال بداعي الإصابة،كما يغيب الثلاثي رمضان صبحي، وليد الكرتي ومحمود مرعي، لاستمرار عملية تأهيلهم.

ويدير هذه المواجهة طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه هاني خيري ومحمد الزناري كحكمين مساعدين، فيما يتولى هيثم عثمان مهام الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يتواجد الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد حامد فهيم.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري.