نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت الممتاز.. خماسية ريال مدريد وليفربول وتشيلسي والمريخ ضحايا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم يكن السبت الكروي يومًا عاديًا، بل تحوّل إلى يوم استثنائي مليء بالمفاجآت التي قلبت التوقعات رأسًا على عقب، سواء في الملاعب الأوروبية الكبرى أو في الدوريات العربية والأفريقية.

أوروبا تشتعل

ريال مدريد أمطر شباك جاره أتلتيكو مدريد بخماسية تاريخية في ديربي العاصمة الإسبانية، ليؤكد تفوقه ويترك جماهير الروخي بلانكوس في حالة صدمة.

في إنجلترا، عاد مانشستر يونايتد بقوة، وحقق فوزًا عريضًا بثلاثية على برينتفورد، بينما كان السقوط الأكبر من نصيب تشيلسي الذي انهار على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية أمام برايتون.

أما المفاجأة الأبرز فجاءت من ملعب أنفيلد، حيث تجرع ليفربول مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم على يد كريستال بالاس، ليُشعل الصراع على قمة الدوري الإنجليزي.



مفاجآت مصرية بطعم محلي

في الدوري المصري، واصل "اليوم الغريب" أحداثه غير المتوقعة:

كهرباء الإسماعيلية خطف فوزًا ثمينًا على المقاولون العرب في عقر داره، في نتيجة أذهلت المتابعين.

كما نجح حرس الحدود في اقتناص ثلاث نقاط مثيرة من زد على ملعبه، ليضيف صفحة جديدة في سجل المفاجآت المحلية.



إفريقيا على الموعد

ولم تتوقف الصدمات عند حدود أوروبا والعالم العربي، إذ شهدت بطولة دوري أبطال إفريقيا سقوطًا مدويًا:

المريخ السوداني خسر خارج ملعبه أمام فريق مغمور اسمه سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو، في نتيجة صادمة لجماهيره الباحثة عن حلم أفريقي.



يوم سيبقى في الذاكرة

من مدريد إلى لندن، ومن القاهرة إلى الخرطوم، مرورًا بالكونغو… أثبتت كرة القدم مجددًا أنها لعبة اللا متوقع، وأن المستطيل الأخضر لا يعترف إلا بالعطاء داخل الملعب، مهما كان اسم الفريق أو حجم جماهيره.

