رئيس اتحاد الشطرنج يشيد بتدخل وزير الرياضة لحل أزمة اللاعبة شروق وفا

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، بالتدخل العاجل من جانب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لحل أزمة اللاعبة شروق وفا، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس حرص الدولة على رعاية لاعبيها والوقوف بجانبهم في مسيرتهم الرياضية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن التدخل السريع من جانب وزير الشباب والرياضة ساهم في إنهاء الأزمة بصورة إيجابية، وهو ما منح اللاعبة دفعة معنوية كبيرة للاستعداد للمشاركة في البطولات المقبلة تحت راية العلم المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد العلاقة التكاملية بين الوزارة والاتحاد في دعم اللاعبين.

وأكد رئيس الاتحاد أن الاتحاد المصري للشطرنج يضع مصلحة اللاعبين فوق أي اعتبار، ويعمل بشكل مستمر على تهيئة المناخ الملائم لهم لتحقيق أفضل الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن اللاعبة شروق وفا تعد واحدة من أبرز المواهب الواعدة القادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولات القادمة.

وأضاف رئيس الاتحاد في تصريحاته: «الاتحاد سيظل الدرع الحامي لكل لاعب مصري، ولن يدخر جهدًا في مساندة أبطالنا في مختلف المراحل، بما يليق بمكانة مصر الرياضية عربيًا ودوليًا».

كما شدد على أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي للاعبة شروق وفا، وتوفير كافة سبل الرعاية لها، أسوة بباقي لاعبي المنتخب الوطني، حتى تكون جاهزة لتحقيق نتائج متميزة تليق بسمعة الرياضة المصرية.

