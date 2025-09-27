نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مفاجأة..قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر واليابان للشباب في المونديال مجانًا ⚽ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- مفاجأة.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر واليابان للشباب في المونديال.

عاجل – تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب 2025، وموعد المباراة وتفاصيل قائمة الفراعنة في المونديال.

يشهد عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم السبت، مواجهة قوية ومنتظرة تجمع بين منتخب مصر للشباب ونظيره الياباني، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، المقامة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر 2025.

موعد مباراة مصر واليابان في المونديال

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم إلى جانب مصر واليابان كلًا من تشيلي ونيوزيلندا.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولة، التي تعد حلمًا كبيرًا للجماهير المصرية.

إقرأ المزيد..عاجل- زيزو يثير الجدل قبل القمة..هل يشارك نجم الأهلي أمام الزمالك رغم الإصابة؟

قناة مفتوحة تنقل اللقاء مجانًا

في مفاجأة سارة للجماهير، أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن إذاعة المباراة عبر إحدى قنواتها المفتوحة، لتتيح لعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي فرصة متابعة اللقاء مجانًا دون الحاجة لاشتراك.

ومن المتوقع أن يشهد البث المفتوح إقبالًا جماهيريًا واسعًا، نظرًا لأهمية المباراة ورغبة الجماهير في متابعة الجيل الجديد من الفراعنة.

قائمة منتخب مصر للشباب

يقود المنتخب المدرب الفني الوطني وسط مجموعة مميزة من العناصر المحلية والمحترفة، حيث تضم القائمة:

في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

في الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

في الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

في الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).

طموحات الفراعنة

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة، حيث يسعى لتكرار إنجازات الأجيال السابقة، وإثبات قدرة الكرة المصرية على المنافسة عالميًا.

ويرى متابعون أن مواجهة اليابان ستكون اختبارًا حقيقيًا لقوة المنتخب، خصوصًا أن المنافس يتميز بالسرعة والتنظيم.

الجماهير المصرية على موعد الليلة مع سهرة كروية مميزة، والأنظار تتجه صوب الشاشة لمتابعة ما سيقدمه نجوم المستقبل في أولى خطواتهم بالمونديال.