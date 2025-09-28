نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يهزم كالياري بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق إنتر ميلان على نظيره كالياري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب بيت يونيبول، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة إنتر ميلان وكالياري في الكالتشيو

تمكن إنتر ميلان من تسجيل هدف التقدم مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة عن طريق نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بعد صناعة من باستوني.

ثم عزز إنتر تقدمه في المباراة، وسجل الهدف الثاني عن طريق المهاجم الإيطالي فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 82 من عُمر اللقاء، من صناعة ديماركو.

وبتلك النتيجة، يحتل إنتر المركز الرابع في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 9 نقاط، بينما يتوقف رصيد كالياري عند النقطة 7 في المركز التاسع.