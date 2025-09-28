نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسعى لخطف نيكو باز من أنياب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر موقع Caught Offside أن نادي تشيلسي يخطط للتحرك بقوة من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب نيكو باز، البالغ من العمر 21 عامًا، والمحترف في صفوف نادي كومو الإيطالي.

التقارير أوضحت أن البلوز يأملون في التفوق على ريال مدريد الذي يراقب اللاعب منذ فترة طويلة، حيث يعتبر باز أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز بوسط الملعب، إلى جانب إمكانياته الفنية والبدنية العالية.

إدارة تشيلسي ترى أن التعاقد مع لاعب بمثل هذه المواصفات سيكون استثمارًا للمستقبل، كما قد يمنح الفريق مرونة تكتيكية إضافية في خط الوسط خلال المواسم المقبلة.