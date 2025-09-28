نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي إيطالي.. تشيلسي يضع لوكاتيلي على رادار النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي يستعد لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي مانويل لوكاتيلي، نجم يوفنتوس البالغ من العمر 27 عامًا، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في محاولة لتعزيز خط الوسط بعنصر صاحب خبرة أوروبية وقدرات تكتيكية عالية.

وبحسب موقع Caught Offside، فإن إدارة "البلوز" ترى في لوكاتيلي إضافة مهمة للمشروع الجديد، إلا أن الطريق لن يكون مفروشًا بالورود، حيث يواجه النادي منافسة قوية من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا، ووست هام، إضافة إلى باير ليفركوزن الألماني، ما يجعل الصفقة معقدة وتحتاج لمجهودات خاصة لإقناع اللاعب والنادي الإيطالي.

لوكاتيلي الذي تألق مع المنتخب الإيطالي في يورو 2020، يعد من أبرز لاعبي الوسط في الكالتشيو، بفضل قدرته على الربط بين الدفاع والهجوم والتحكم في إيقاع المباريات. انتقاله إلى البريميرليغ سيمنحه فرصة جديدة لإثبات نفسه في بطولة أكثر تنافسية، بينما سيعزز مكانة تشيلسي في معركته لاستعادة بريقه محليًا وأوروبيًا.