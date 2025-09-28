نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يهزم ريال سوسيداد بثنائية ويقتنص صدارة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، فوزًا مهمًا أمام نظيره ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تمكن ألفارو أودريوزولا من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 31، بعد عرضية أرضية من بارينيتشيا من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها أودريوزولا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح جول كوندي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال سوسيداد، نفذها ماركوس راشفورد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كوندي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واستطاع روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59، بعد أن توغل لامين يامال بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل عرضية إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها ليفاندوفسكي برأسية، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 74، وذلك لوجود تسلل على لامين يامال.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح ريال سوسيداد في الدقيقة 84، بعد تسديدة قوية من تاكيفوسا كوبو.

وفي الدقيقة 85، منعت العارضة هدف آخر ولكن لصالح برشلونة بعد تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي من داخل منطقة الجزاء.

ترتيب فريقا برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة أربعة لقاءات.