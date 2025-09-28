نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

افتتح ألفارو أودريوزولا أول أهداف اللقاء لصالح ريال سوسيداد في الدقيقة 31، بعد عرضية أرضية من بارينيتشيا من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها أودريوزولا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتعادل جول كوندي لصالح برشلونة في الدقيقة 43، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال سوسيداد، نفذها ماركوس راشفورد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كوندي برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 59، بعد أن توغل لامين يامال بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل عرضية إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها ليفاندوفسكي برأسية، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

