نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقتنص فوزًا صعبًا من نابولي وينتزع صدارة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على نظيره نابولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة ميلان ونابولي في الكالتشيو

تمكن الروسونيري من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول عن طريق نجمه البلجيكي أليكسيس سالماكرز، بعد صناعة متقنة من الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ثم عزز ميلان تقدمه، وسجل هدفه الثاني في اللقاء عن طريق الأمريكي المتألق كريستيان بوليسيتش، من تمريرة يوسف فوفانا في الدقيقة 31 عُمر المواجهة.

وفي الشوط الثاني، أشهر حكم اللقاء الإيطالي دانييل شيفي البطاقة الحمراء في وجه الإكوادوري رفيس استوبينان ظهير أيسر الميلان في الدقيقة 57.

وقلص الأسطورة البلجيكية كيفين دي بروين النتيجة وسجل هدف فريقه نابولي الوحيد بالمباراة فيي الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يتصدر إيه سي ميلان ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق نابولي والذي يأتي في وصافة الترتيب بنفس عدد النقاط.