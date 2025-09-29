نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينو يتغزل في تشيلسي.. تاريخ كتبته لهم وهم إضافة لي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زكريا



تحدث جوزيه مورينو المدير الفني لفريق بنفيكا عن تشيلسي قبل المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

تصريحات نارية من مورينو

‏قال جوزيه مورينو:

إذا لم تستطع الفوز بالدوري الإنجليزي، فعليك أن تفوز بشيء آخر، وقد فازوا بدوري المؤتمر. ثم ذهبوا إلى الولايات المتحدة وعادوا بشارة كبيرة على صدورهم، لذا لديهم الآن فريق جيد جدًا.

جاء ماريسكا، وخطوة بخطوة، اكتملت الصورة وبدأت ملامح الفريق تتشكل. حتى دوري المؤتمر يعتبر بطولة رائعة لفريق مثل هذا ليفوز بها. فهي تمنحك أول كأس، وتغرس فيك فلسفة وثقافة الفوز داخل النادي.

تشيلسي.. تشيلسي أبراموفيتش، تشيلسي الخاص بي، تشيلسي الذي بنيناه واستمر لسنوات عديدة، كان ناديًا يفوز دائمًا. كان يفوز بكل شيء معي ثم مع أنشيلوتي وكونتي وتوخيل. كان آلة للفوز. في كل موسم، كان تشيلسي يفوز.

أعلم أن تشيلسي فريق كبير، يضم لاعبين رائعين، ومدربًا جيدًا، وله مكانة عظيمة، وهو بطل العالم أيضًا. كما أنهم خسروا المباراة الأولى، لذلك هم بالطبع بحاجة إلى النقاط.

