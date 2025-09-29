نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجانب القمة.. 37 هدفًا قبل لقاء الأهلي والزمالك الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد استاد القاهرة الدولي لاستضافة قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية بشغف كبير.

الأجانب والهدف في تاريخ القمة

شهدت مواجهات القمة السابقة إسهامًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب، الذين نجحوا في تسجيل 37 هدفًا قبل لقاء الليلة؛ حيث سجل لاعبو الأهلي الأجانب 20 هدفًا، مقابل 17 هدفًا لأجانب الزمالك.

ويأتي على رأس آخر الهدافين للأهلي أشرف بن شرقي، فيما كان آخر من سجل للزمالك ضد الأهلي محمود بنتايج.

يتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم إسباني، يقوده الحكم الدولي سيزار سوتو جرادو (45 عامًا)، بمساعدة كل من إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو، بينما يتواجد أليخاندرو رويز كحكم رابع، ويشرف على تقنية الفيديو كل من خوسيه مونتيرو وماريو لوبيز، لضمان إدارة تحكيمية دقيقة واحترافية.

ستقوم قناة أون سبورت بنقل المباراة مباشرة على الهواء، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لمناقشة كافة تفاصيل المباراة وتحليل أداء الفريقين بشكل معمق.

