القمة 131.. ربع ساعة سلبية تشهد محاولات خطيرة من الأهلي والزمالك

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك بداية قوية من الفريقين، مع محاولات هجومية مبكرة لكنها لم تثمر عن أهداف خلال أول ربع ساعة من اللقاء.

الدقيقة 5 – تهديد أول للزمالك

جاء أول تهديد للزمالك بعد انطلاقة مميزة للاعب خوان بيزيرا من منتصف الملعب، الذي مرر كرة رائعة لزميله عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء، وحاول الأخير التسديد على المرمى، لكن حارس الأهلي محمد الشناوي تصدى ببراعة وأبعد الكرة عن مرماه.

الدقيقة 10 – فرصة ضائعة للزمالك

وفي الدقيقة العاشرة، سنحت فرصة خطيرة للزمالك بعدما سدد ناصر ماهر الكرة من على حدود منطقة الـ18، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لشناوي، لتضيع فرصة مؤكدة كانت قريبة من افتتاح التسجيل.

الدقيقة 12 – فرص الأهلي المبكرة

أهدر الأهلي أولى فرصه في الدقيقة الثانية عشرة بعد عرضية من محمد هاني حاول مدافع الزمالك حسام عبد المجيد إبعادها، لكنها أخطأت الكرة ووصلت إلى محمد صبحي الذي تدخل على خط المرمى.

وفي نفس الدقيقة، نفذ الأهلي ركنية متقنة وصلت إلى رأسية متقنة مرت بجوار القائم الأيمن، في محاولة جديدة لاقتناص هدف مبكر يربك حسابات الزمالك.

شهدت أول 15 دقيقة تبادل السيطرة بين الفريقين، مع محاولات هجومية متبادلة، لكن الدفاع والتنظيم التكتيكي لكل فريق حال دون تسجيل أي هدف، لتظل المباراة سلبية نسبيًا من ناحية النتيجة رغم الإثارة التكتيكية على أرض الملعب.