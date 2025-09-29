نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 131.. جرادو يشعل الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بقرارات مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الشوط الأول من مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك إثارة كبيرة، كان بطلها الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز جرادو الذي احتسب ركلتي جزاء وألغى واحدة وسط اعتراضات قوية.

المباراة اشتعلت أولًا في الدقيقة 25 بعدما منح جرادو الزمالك ركلة جزاء نتيجة تدخل من كوكا ضد عدي الدباغ، ليتصدى لها عبد الله السعيد لكن محمد الشناوي أنقذها ببراعة.

قبل أن يقرر الحكم إعادتها ليسجل منها حسام عبد المجيد هدف التقدم للأبيض.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عاد الجدل من جديد، حين احتسب جرادو ركلة جزاء للأهلي بداعي لمسة يد على مدافع الزمالك، لكنه بعد مراجعة تقنية الفيديو عاد وألغى قراره مؤكدًا أن الكرة ارتطمت في صدر اللاعب.

القرار أثار اعتراضات واسعة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني، لكن الحكم الإسباني تمسك بقراره، وسط أجواء مشتعلة داخل استاد القاهرة.