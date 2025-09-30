نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة تشيلسي أمام بنفيكا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق بنفيكا البرتغالي ضيفا على نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز تشيلسي مباراة الليلة، والتي تنطلق عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6، الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

يدخل أبطال كأس العالم للأندية في النسخة الماضية فريق تشيلسي المباراة باحثين عن الفوز الأول لهم في البطولة القارية، حيث خسر البلوز أمام بايرن ميونيخ الألماني في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل تشيلسي المتوقع

يقترب المدير الفني إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي من دخول مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، تشالوبا، وبينوا بادياشيلي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، روميو لافيا.

خط الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو، أليخاندرو جارناتشو.



يذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تولى القيادة الفنية لفريق بنفيكا البرتغالي منذ إقالة بورنو لاجي عقب الخسارة في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.