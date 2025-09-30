نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مجانا -تشيلسي يواجه بنفيكا في موقعة نارية بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “العودة إلى ستامفورد بريدج بنكهة البرتغال”

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم الأوروبية نحو ملعب ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، لمتابعة مواجهة مرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه بنفيكا البرتغالي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد. اللقاء يحمل الكثير من الرمزية، لا سيما بعد أن عُيّن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية لبنفيكا، ليعود لمواجهة فريقه السابق في أحد أكبر المحافل القارية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

الموعد: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

التوقيت: الساعة 20:00 بتوقيت بريطانيا (BST) — ما يُوافق 22:00 بتوقيت مصر تقريبًا

القنوات الناقلة: ستُبث المباراة على TNT Sports في المملكة المتحدة، كما أن المنصات الرقمية المرتبطة بدوري الأبطال ستوفّر البث في دول أخرى.

في مصر ومنطقة الشرق الأوسط: يُتوقّع أن تُبث المباراة عبر قنوات beIN Sports أو القنوات الحصرية لدوري الأبطال في المنطقة، وذلك حسب حقوق النقل المحلية. (مصدر عام: Livesoccertv يشير إلى beIN SPORTS في مصر ضمن القنوات الناقلة للقاء)



خلفية تاريخية والصراع بين الفريقين

على الصعيد التاريخي، لم تُسجّل أي انتصار لبنفيكا على تشيلسي في المواجهات الأوروبية السابقة — فـ تشيلسي فاز في كل المواجهات المباشرة بينهما حتى الآن.

كما أن تشيلسي يملك سجلًا جيدًا في مواجهة الفرق البرتغالية على ملعبه، مع أداء قوي أمام الخصوم من الدوري البرتغالي.

عودة مورينيو لملعب ستامفورد بريدج تُضفي بعدًا دراميًا على اللقاء؛ المواجهة ليست فقط بين فريقين كرويًّا، بل تحمل رمزية نفسية بين المدرب وفريقه السابق.

الغيابات وأوضاع الفريقين

تشيلسي يعاني من بعض الغيابات والإصابات، حيث يُذكر أن مويس كايسيدو وأندريه سانتوس وجواو بيدرو يعانون من إصابات وقد لا يكونوا جاهزين بشكل مؤكد، وسيخضعون لاختبارات في اللحظات الأخيرة.

كما يواجه تشيلسي ضغوطًا بدنية وموسمية، مع تطلّعات كبيرة من الجماهير لإظهار فريق قوي على المستوى الأوروبي رغم بدايته المتردية محليًا.

بالنسبة لبنفيكا، لا توجد معلومات مؤكدة في المصادر المتاحة حتى الآن عن غيابات كبيرة، لكن التحدي يكمن في التأقلم ضد ضغط البُعد والسفر وأجواء ستامفورد بريدج.

التشكيل المتوقع وخطة اللعب

من المتوقع أن يعتمد تشيلسي على تشكيلة متوازنة بين الهجوم والدفاع، مع توظيف الأجنحة لدعم الهجوم السريع والتحولات:

حارس المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس في اليمين، كوكوريلا أو ظهير أيسر، وثنائي مركزي من بادياشيل وكولويل

خط الوسط: كايسيدو (إذا كان لائقًا) أو بديل، إينزو فيرنانديز، مع أندريه سانتوس أو لاعب أوسط بديل

الجناحين / الهجوم: كول بالمر أو نِتو على الأجنحة، وربما وجود لياام ديلاپ أو مهاجم مرن في المقدمة



بالنسبة لبنفيكا، يُحتمل أن يُعتمد على:

خط دفاع صلب مع المدافِعين المركزيين أصحاب الخبرة

خط وسط بثنائي أو ثلاثي لتوزيع اللعب والتحوّل السريع

مهاجم مركزي مرن، مع أجنحة تدعم الهجوم

مورينيو قد يُفضّل خطة 4-3-3 أو 4-2-3-1 حسب الخصم



من الناحية التكتيكية، يُتوقع:

تشيلسي سيسعى إلى الضغط المبكر على حامل الكرة لبنفيكا، استغلال العمق في الجانبين، والتحوّل السريع من الدفاع للهجوم.

بنفيكا سيحاول التماسك في الوسط، تعطيل إيقاع تشيلسي، والاعتماد على الكرات العرضية أو الهجمات المرتدة، خصوصًا مع لاعبين خبرة في الاختراق أو التسديد من المدى البعيد.

ربما يعتمد مورينيو على خطة دفاعية محكمة والتقدم المنظّم، الأماميين لدعم المهاجم في الانتقالات السريعة.



تحليل فني وتوقعات

المعركة ستكون بين قوة تشيلسي على أرضه وضغط الجماهير، مقابل تكتيك الخبرة والتجربة التي يجلبها مورينيو ومجموعة لاعبيه. تشيلسي يبقى المفضل، خاصة مع عامل الأرض والتاريخ الإيجابي أمام بنفيكا، لكن ليست مهمة سهلة لأن بنفيكا لن يهاجم بشراسة من البداية بل سيركز على تعزيز التنظيم الدفاعي وانتظار لحظة الانقضاض.

إذا نجح تشيلسي في السيطرة على الكرة واستنزاف بنفيكا، قد يُحسم اللقاء بثنائية نظيفة أو بفارق هدف. لكن إذا فشل في اختراق الدفاع أو ارتكب أخطاء في الوسط، فقد يُفاجأ بهجمات من بنفيكا.