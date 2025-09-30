نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. تشكيل تشيلسي الرسمي في مواجهة كتيبة «سبشيال وان» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي بعد قليل نظيره فريق بنفيكا البرتغالي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني الإيطالي لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه في مواجهة بنفيكا تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وجاء تشكيل البلوز تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو، تريفوه تشالوباه، بنوا بدياشيلي، مارك كوكوريلا.



خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، فاكوندو بونانوتي.



خط الهجوم: بيدرو نيتو، تيريك جورج، أليخاندرو جارناتشو.



ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6، وذلك بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

يذكر أن الفريقان يبحثان عن تحقيق الفوز الأول لهما في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الجارية 2025-2026.