تحت أنظار «مورينيو».. تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات القارية على حساب بنفيكا

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، وذلك بفوز فريق تشيلسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث المباراة

جاءت أحداث مباراة فريق بنفيكا البرتغالي أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي سجالا، وتحديدا في شوط المباراة الأول، حيث كان هناك تبادل للهجمات بين الفريقين، ولكن كانت الفاعلية الهجومية والاسبقية لصالح أصحاب الأرض.

بادر فريق تشيلسي بالتهديف عن طريق عرضية اللاعب أليخاندرو جارناتشو، اصطدمت في المدافع ريتشارد ريوس، وسكنت شباك بنفيكا مع الدقيقة 18'.

وتعرض اللاعب إينزو فرنانديز لاعب فريق بنفيكا السابق وتشيلسي الحالي إلى الهجوم الحاد في شوط المباراة الأول من جانب مشجعي بنفيكا، مما استدعى الأمر تدخل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي من أجل تهدئة جماهير فريقه.

حاول لاعبو تشيلسي الإنجليزي إضافة الهدف الثاني وتعزيز التقدم على الضيوف فريق بنفيكا ولكن دون جدوى.

حل اللاعب جواو بيدرو مهاجم فريق تشيلسي بديلا للاعب تيريك جورج، مع الدقيقة 61، وحصل على بطاقة صفراء مع الدقيقة '62، وتم إشهار البطاقة الحمراء له عند الدقيقة السابعة بعد التسعين من الوقت بدل الضائع.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لبطل كأس العالم للأندية فريق تشيلسي في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى الهزيمة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن فريق بنفيكا تلقى ثنائي الهزائم على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره فريق سلافيا براغ التشيكي.