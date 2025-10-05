الرياض - كتبت رنا صلاح - على وقع طبول المنافسة في الليجا، يستعد ملعب رامون سانشيز بيزخوان لاستقبال “الكلاسيكو” المنتظر الذي يجمع إشبيلية بـ برشلونة، يحمل هذا اللقاء، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من موسم 2025، أهمية قصوى للطرفين، حيث يسعى الفريق الأندلسي لتهديد صدارة الفريق الكتالوني، التفاصيل الكاملة لهذه الموقعة الكروية الحاسمة نستعرضها لكم في التقرير التالي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية الآن ومعلق المباراة والتشكيل في الدوري الإسباني Barcelona vs

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي برشلونة ونظيرة نادي إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 05.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 06.15 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي برشلونة ونظيرة نادي إشبيلية، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث تعد الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 2، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف حفيظ دراجي.

تشكيل نادي برشلونة المتوقع اليوم

جاء تشكيل نادي برشلونة المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي إشبيلية، على النحو التالي.