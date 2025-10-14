الجمعة.. البريمي تستعد لمنافسات المحطة السابعة لماراثون المحافظات بولاية البريمي

تستعد ولاية البريمي بعد غد الجمعة لاستضافة محطة جديدة (المحطة السابعة) من سلسلة ماراثون المحافظات في نسخته الثانية، والتي تُقام بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي، وبالشراكة مع الاتحاد العُماني لألعاب القوى وشركة سابكو للرياضة، ويقام سباق الماراثون في كلية البريمي الجامعية، حيث يبدأ الانطلاق في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود تعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط في المجتمع العُماني، وتشجيع جميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة في أجواء عائلية وتفاعلية، كما تسعى إلى إبراز المقومات السياحية والاجتماعية التي تتميز بها محافظة البريمي، وتعزيز التواصل بين المجتمع المحلي والفعاليات الوطنية.

تشمل الفعالية سباقات متنوعة تناسب جميع الفئات، بما في ذلك سباق 10 كم، 5 كم، سباق المرح، وسباق مزون للأطفال، مما يوفر فرصة مميزة للمشاركة سواءً للعدائين المحترفين أو للعائلات والشباب الراغبين في تجربة رياضية ممتعة.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية مشاركين من مختلف محافظات سلطنة عمان، بالإضافة إلى مشاركة عدائين دوليين، في أجواء مليئة بالحماس والحركة والتفاعل المجتمعي، كما سيتم تنظيم قرية السباق داخل حرم كلية البريمي الجامعية، والتي ستضم فعاليات ترفيهية، وأركان للرعاة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتكون تجربة متكاملة للزوار والمشاركين.

يأتي هذا الحدث امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخة الثانية من الماراثون في محطات سابقة شملت صلالة، بدية، صحار، المصنعة، ونزوى، وعبري حيث شهدت الفعاليات السابقة إقبالًا واسعًا من العدائين المحترفين والهواة والعائلات، إلى جانب حضور جماهيري كبير ساهم في إضفاء أجواء من الحماس والتفاعل، وتُعد محطة البريمي محطة مميزة لما تتمتع به الولاية من مقومات تاريخية وتراثية وسياحية، ما يعزز من قيمة الماراثون كحدث يجمع بين الرياضة والسياحة والتفاعل المجتمعي.