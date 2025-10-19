الاتحاد العماني للرياضة المدرسية ينظم برنامج القيادات الرياضية الشابة

انطلق صباح امس فعاليات برنامج القيادات الرياضية الشابة والذي ينفذه الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بالتعاون مع اللجان الرياضية في المديريات التعليمية، والذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة واسعة من المعلمين والمعلمات والطلبة من صفوف الحلقة الثانية والحلقة الأولى.

وانطلق البرنامج في محافظة مسقط وبالتحديد في مدرسة النبهاء للتعليم الأساسي، ومحافظة شمال الشرقية وبالتحديد في المجمع الرياضي في ابراء، ويستهدف كل مركز (20) معلما ومعلمة، مع مشاركة (40) طالبا وطالبة من صفوف الحلقة الثانية، وسيشهد اليوم الأخير مشاركة (100) طالب وطالب من صفوف الحلقة الأولى. وقدم البرنامج في محافظة مسقط عبدالله بن سعيد القائدي، ومي بنت عبدالله الخابورية، بينما قدم البرنامج في محافظة شمال الشرقية علي بن محمد السناني وأيمن بن سالم الجهضمي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات معلمي الرياضة المدرسية لتمكينهم من تدريب الطلبة وتفعيل البرنامج في المدارس المستهدفة في جميع محافظات سلطنة عمان، وتوفير الفرص للقادة الشباب لاستخدام المهارات المكتسبة من البرنامج في تقديم الفعاليات الرياضية الناجحة والأنشطة المدرسية والمجتمعية، وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة الرياضية واكتساب العادات الصحية لإيجاد جيل صحي واعٍ، كما يسهم في بناء شراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم مستقبل البرنامج.

ويتم تنفيذ البرنامج بشكل تدريب مباشر (عملي – نظري)، ويكون على (أربع) مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى والتي تقام يومي الأحد والاثنين تدريب المدرب المحلي لبرنامج القيادات الرياضية الشابة بمشاركة (20) معلما ومعلمة، وتركز المرحلة على المعلم من أجل المشاركة وإضافة القيمة للمهارات التربوية للمعلمين، كما يتم استخدام أسلوب تمثيل بعض الجلسات النقاشية والتدريب لدعم تطوير المعرفة وإعطاء الثقة للمعلمين الذين يطبقون البرنامج في مدارسهم. بينما تتضمن المرحلة الثانية والتي تقام يومي الثلاثاء والأربعاء، تطبيق المعلمين البرنامج على القادة الشباب والتي تستهدف مشاركة (40) طالبا وطالبة من احدى المدارس المستهدفة (مدرسة ذكور – مدرسة إناث). بينما سيكون اليوم الخامس وهو يوم الخميس بتنفيذ المرحلة الثالثة، ويتم تنفيذ المهرجان بمشاركة (100) طالب وطالبة من مدارس الحلقة الأولى. وبعد نهاية الأسبوع الأول من البرنامج سيكون على المدربين مواصلة العمل من خلال تطبيق البرنامج على طلابهم في المدرسة، وتنفيذ مهرجان في المدرسة للحصول على شهادة مدرب محلي لبرنامج القيادات الرياضية الشابة، وفي الأسبوع الثاني يتم اختيار عدد من 20 الى 30 طالبا من المدرسة من الصفوف (7-9) لتدريبهم وتطبيق البرنامج في المدرسة مع تنفيذ المهرجان لاجتياز متطلبات الحصول على شهادة مدرب محلي لبرنامج القيادات الرياضية الشابة، وفي الاسبوع الثالث بعد الدورة التدريبية يتم متابعة المدربين حول مدى تطبيق البرنامج وتنفيذ المهرجان في المدرسة وتوزيع الشهادات المعتمدة كمدرب محلي للبرنامج.