نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاد للصدارة.. ريال مدريد يفوز على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا مهما على نظيره خيتافي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد كولوسيوم ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإسباني.

ملخص مباراة ريال مدريد وخيتافي

وبدأ الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره فريق خيتافي برتم هادئ نسبيا وحاول ريال مدريد وخيتافي تسجيل هدف أول بالمباراة لكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول بينهم بنتيجة 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره فريق خيتافي وتعرض الابا للإصابة في الدقيقة 46 ونزل راؤول اسينسيو بديلا له وقام الونسو بعدة تغييرات وتلقى الان نيوم البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 وسجل كيليان مبابي الهدف الوحيد باللقاء في الدقيقة 80 وصنعه له جولر ثم تلقى اليخاندرو سانشيز البطاقة الحمراء في الدقيقة 84 وانتهت المباراة بينهم 1/0.

وبهذه النتيجة تصدر الملكي ترتيب الليجا برصيد 24 نقطة بعد تحقيق 8 فوز ولم يتعادل وخسر مرة.