أسطورة ليفربول يهاجم صلاح بعنف: "لم يعد يتحمل المسؤولية.. وكأنه نسي كيف يلعب"

أحمد جودة - القاهرة - وجه أسطورة ليفربول السابق ستيف نيكول انتقادات قوية للنجم المصري محمد صلاح بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب لم يعد يقدم الأداء الذي اعتاد عليه جمهور "الريدز".

ستيف نيكول ينتقد محمد صلاح

وقال نيكول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنجليزية: "محمد صلاح وكأنه نسى كيف يلعب، على الرغم من روعته، لكن في الوقت الحالي كيركلز وصلاح للأسف لا يتحملان مسؤولياتهما، لا يمكنك الفوز بالألقاب بوجود لاعبين لا يتحملون المسؤولية في فريقك".

وجاءت تصريحات نيكول عقب هزيمة ليفربول على أرضه مساء الأحد أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الخسارة التي أثارت موجة من الانتقادات لأداء الفريق ونجومه الكبار.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف آرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف، مما يزيد من الضغوط على الفريق في سباق المنافسة على القمة هذا الموسم.