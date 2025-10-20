نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكا ريتشاردز يدعم قرار سلوت باستبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: “لا أحد أكبر من الفريق” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار قرار المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، باستبدال النجم المصري محمد صلاح خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة مانشستر يونايتد، موجة واسعة من الجدل بين الجماهير والمحللين، إلا أن المدافع الدولي الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز أبدى دعمًا واضحًا لقرار المدرب، معتبرًا أنه تصرف منطقي في إطار مصلحة الفريق.

وشهد ملعب آنفيلد مساء الأحد واحدة من أكثر مباريات الجولة الثامنة إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، حيث خسر ليفربول أمام ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في لقاء شهد ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة، قرر آرني سلوت استبدال محمد صلاح، في خطوة أثارت دهشة العديد من المتابعين، خصوصًا أن الفريق كان يبحث عن هدف التعادل في الدقائق الحاسمة من اللقاء.

ريتشاردز: قرار منطقي ولا أحد فوق مصلحة الفريق

وفي تعليقه على الواقعة، قال ميكا ريتشاردز، مدافع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، في تصريحات لصحيفة "مترو" البريطانية، إن قرار سلوت كان مبررًا تمامًا من وجهة نظره، مؤكدًا أن “لا يوجد لاعب أكبر من الفريق”.

وأوضح ريتشاردز: “في نهاية المطاف، المدرب هو المسؤول الأول عن تحقيق مصلحة الفريق، وعليه اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة. محمد صلاح لاعب كبير، لكنه في النهاية جزء من منظومة جماعية، ولا يمكن لأي نجم أن يكون فوق قرارات الجهاز الفني”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، صلاح ليس في مستواه المعهود الذي عرفناه خلال المواسم الماضية. عادةً كان بإمكانه تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، خاصة بتسديداته المعتادة بخارج القدم نحو الزاوية البعيدة، لكن هذا البريق لم يظهر خلال اللقاء الأخير”.

صلاح بين التراجع المؤقت والتوقعات العالية

وأشار ريتشاردز إلى أن ما يمر به النجم المصري من تراجع طفيف في الأداء لا يقلل من قيمته، لكنه يبرر قرارات المدرب التكتيكية في المباريات الصعبة، خاصة تلك التي تتطلب تغييرات سريعة لتحسين الإيقاع الهجومي.

وتابع: “محمد صلاح لا يزال من أبرز لاعبي العالم، ولكن من الطبيعي أن يمر بفترات انخفاض في المستوى. سلوت حاول تنشيط الفريق وإحداث فارق في الدقائق الأخيرة، ولا أرى في قراره أي تقليل من قيمة اللاعب”.