نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يعلن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا.. عودة مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قائمة الفريق الرسمية التي ستتجه إلى إسبانيا استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام فياريال، والمقررة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

مانشستر سيتي يسعى لتعزيز موقعه في المجموعة الأوروبية

ويستعد فريق مانشستر سيتي للدخول إلى اللقاء وهو يطمح لتحقيق فوز ثمين خارج الديار يعزز به موقعه في جدول ترتيب المجموعة، حيث يمتلك الفريق 4 نقاط في رصيده حتى الآن، بعدما افتتح مشواره الأوروبي بالفوز على نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع موناكو الفرنسي بنتيجة 2-2.

ويأمل جوارديولا في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب “لا سيراميكا”، معتمدًا على كتيبته المدججة بالنجوم، التي تضم عناصر الخبرة إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة التي بدأت تفرض نفسها تدريجيًا على التشكيلة الأساسية.

عودة عمر مرموش إلى قائمة السيتي

ومن أبرز الأسماء التي شهدتها قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال، تواجد النجم المصري عمر مرموش، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الأسابيع الماضية.

وكان مرموش قد عاد تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية مؤخرًا، وظهر على دكة البدلاء خلال مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، دون أن يشارك فعليًا في المباراة، في خطوة تؤكد رغبة الجهاز الفني في إعداده بدنيًا قبل منحه دقائق المشاركة تدريجيًا في المباريات القادمة.

وتعد عودة مرموش دفعة معنوية قوية للفريق، خاصة مع اعتماد جوارديولا على مرونة اللاعب الهجومية وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي.

قائمة مانشستر سيتي الرسمية لمواجهة فياريال

أعلن بيب جوارديولا قائمة مكونة من 22 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما – جيمس ترافورد – ماركوس بيتينيلي.

خط الدفاع: ريكو لويس – ماتيوس نونيز – جون ستونز – روبن دياز – ناثان آكي – جوسكو جفارديول – ريان آيت نوري – نيكو أورايلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – ماتيو كوفاسيتش – تيجاني ريندرز – بيرناردو سيلفا – فيل فودين – ريان شرقي.

خط الهجوم: سافينيو – أوسكار بوب – إيرلينغ هالاند – عمر مرموش – جيريمي دوكو.