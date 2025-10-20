نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرغ": إيطاليا أبدت استعدادها للمشاركة في شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر لوكالة "بلومبرغ" بأن إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في برنامج شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا، الذي أطلقه عدد من الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وحسب المصادر، فإن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أعلن عن ذلك خلال اجتماع وزراء الدفاع لدول الناتو الأسبوع الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن إيطاليا التي رفضت المشاركة في البرنامج المذكور في وقت سابق، غيرت موقفها خوفا من "تهميشها" من قبل الحلفاء الآخرين.

ولم تعلق وزارة الدفاع الإيطالية على تلك المعلومات رسميا.

وجدير بالذكر أن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أعلن الأسبوع الماضي أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الحلف أعلنت استعدادها لتمويل مشتريات الأسلحة لأوكرانيا، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو اتفقوا في أغسطس الماضي على آلية جديدة لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث ستقوم الدول الأوروبية بتمويل التوريدات.

وحتى أواخر سبتمبر الماضي أعلنت الدول المشاركة في البرنامج عن تخصيص نحو ملياري دولار لغرض شراء الأسلحة لأوكرانيا