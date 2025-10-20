نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد تنس الطاولة: سيتم تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، أن سيتم تحويل الثنائي عمر عصر، ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر للتحقيق، عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة.

وقال حلمي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" محمود لاعب صغير السن، وعمر عصر لاعب كبير، ولكن المشهد المتداول غير كامل، محمود لم يصافح عمر عصر، وأخطئ في ذلك".

وتابع:" انتظر تقرير رئيس البعثة، لمعرفة الواقعة، والعلاقة بين جميع اللاعبين في البعثة جيدة، وهم أشقاء ولا أعرف سبب عدم مصافحة محمود على عمر".

وشدد:" رد فعل عمر عصر خطأ، ولا توجد أي أزمة سابقة بين الثنائي، وسيتم تحويل الثنائي للتحقيق عقب عودة بعثة الفريق إلى مصر".

وأضاف:" طلبت من محمود عدم الصعود إلى المنصة عقب تتويج المنتخب ببطولة إفريقيا، حتى لا يكون هناك رد فعل يتسبب في تشوية صورة مصر، و"جيت" على محمود في هذا الأمر".

وأردف:" لا يصح أن يهدد عمر عصر، بعدم خوض المباراة، في حالة عدم خروج محمود من الصالة، وأكيد هناك سبب لعدم تحية محمود لعصر".

وأتم:" في حالة إدانة التحقيقات لمحمود أشرف، سيتم محاسبته".