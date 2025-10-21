الاتحاد العماني للرياضة المدرسية يدشن مراكز إعداد الرياضيين بالمدارس

تشمل 4 رياضات جماعية وفردية تقام فـي 10 مراكز تدريبية

تغطية ـ خالد الجلنداني :

تصوير ـ سعيد البحري:

دشن الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب مراكز إعداد مراكز الرياضيين بالمدارس في سلطنة عُمان في (أربع) مسابقات رياضية وهي كرة اليد، وألعاب القوى، والهوكي، وكرة السلة وبإجمالي (10) مراكز تدريبية بحيث يستهدف كل مركز (25) لاعبا ومشرفا ومدربا، وبإجمالي يصل الى (250) طالبا. رعى حفل التدشين الذي اقيم صباح أمس في الأكاديمية الأولمبية العُمانية باللجنة الأولمبية العمانية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية ورؤساء الاتحادات واللجان الرياضية والمشرفين على المراكز.

بناء جيل واعد

استهل الحفل بكلمة وزارة الثقافة والرياضة والشباب قدمها جابر بن محمد الشبيبي مدير مشروع تطوير منظومة إعداد الرياضيين قائلا: هذا المشروع الوطني الطموح يعكس تكامل الجهود بين وزارة التربية والتعليم، ممثلة بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، لبناء جيل واعد من الرياضيين العُمانيين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. كما يوفر المشروع بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب الطلابية، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم باستخدام تقنيات علمية متقدمة وباستعانة بكوادر وطنية مؤهلة وطموحة.

وأضاف الشبيبي: لقد عملنا خلال الفترة الماضية مع الاتحاد المدرسي بجهد كبير وتنسيق مستمر للتحضير لإطلاق هذا المشروع، ليكون رافدًا أساسيًا لمشروع مراكز إعداد الرياضيين الذي تعمل عليه الوزارة بالشراكة مع الاتحادات واللجان الرياضية ، ونحن نؤمن أن المدارس هي البيئة الأولى لاكتشاف الموهبة الرياضية، وهذا المشروع سيكون حلقة أساسية في تطوير منظومة إعداد الرياضيين في السلطنة.

وأضاف قائلا: إن وصول هذا المشروع إلى مرحلته الحالية جاء نتيجة عمل منظم، وتخطيط دقيق، وورش عمل متتابعة، شارك فيها مدربون ومشرفون وإداريون مؤمنون برسالة الرياضة المدرسية وأثرها في مستقبل الرياضة الوطنية. ونحن نعلم أن المرحلة الأهم تبدأ اليوم، وهي مرحلة التنفيذ الميداني والعمل اليومي داخل المراكز، مع متابعة التقييم والتطوير المستمر.

تعزيز البنية الأساسية

بعد ذلك ألقى هشام بن سالم العدواني نائب رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية كلمة الاتحاد قائلا: يأتي هذا المشروع تأكيدًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بأهمية الاهتمام بالمواهب الرياضية، وخلق مسار يضمن استمراريتهم وتميّزهم، ويهدف الاتحاد من خلال ذلك إلى تعزيز البنى الأساسية الرياضية وتطوير استخدامها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار الاقتصادي الرياضي، وإطلاق برامج وطنية للتوعية وتشجيع الممارسات الرياضية الصحية.

وتأتي شراكة الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب – المؤطر الحقيقي للرياضة العُمانية – لتحقيق مجموعة من مرتكزات استراتيجية الاتحاد (2022–2027)، التي وُضعت لتكون خارطة الطريق خلال السنوات الماضية، وقد أثمرت عن مؤشرات ونتائج ملموسة من خلال تطوّر البرامج التي ينفذها الاتحاد وجودتها، والنتائج المشرفة في المشاركات الخارجية، فضلًا عن النهج السليم في علاقاته مع مختلف الشركاء، وعلى رأسهم وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحادات الرياضية.

وأضاف قائلا: إن مشروع مراكز إعداد الرياضيين بالمدارس سيسهم بشكل كبير في استقطاب الموهوبين رياضيًا من الفئة العمرية الصغيرة، وتدريبهم وتهيئتهم من خلال مدربين ومختصين من معلمي وأخصائيي الرياضة المدرسية، ليكونوا روافد لمراكز الاتحادات الرياضية والأندية والمنتخبات الوطنية، ومن أبرز التحديات التي تواجه مخرجات الرياضة المدرسية هو غياب المسار الواضح للطالب الرياضي الموهوب بعد اكتشافه في المسابقات والبرامج الرياضية على مستوى المحافظات أو على المستوى المركزي، ليأتي هذا المشروع كأحد الحلول الفاعلة لهذا التحدي الذي طالما واجهناه لسنوات.

عرض مرئي

بعد ذلك أقيم عرض مرئي أكد على أهمية ﻣﺮاﻛﺰ إﻋﺪاد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ بمدارس اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻻوﻟﻰ التي تشرف عليها الاتحادات واللجان والاندية الرياضية في سلطنة عمان، والهدف من المشروع توسيع قاعدة ممارسي الرياضة التنافسية في سلطنة عمان منذ الصغر، من خلال إقامة مراكز تدريبية في عدد من المحافظات التعليمية تتناسب مع تفعيل الأندية للرياضة المحددة لضمان استمرارها في المشاركة باللاعبين في المسابقات المحلية في الألعاب الرياضية.

نبذة عن المشروع

وتحدث يوسف بن عوض بيت سليم عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية عن دور الاتحاد في تنفيذ المشروع، وعن المسابقات التي تنفذ في البرامج والتي تتمثل في (أربع) مسابقات رياضية وهي كرة اليد، وألعاب القوى، والهوكي، وكرة السلة، وبإجمالي (10) مراكز تدريبية.وأضاف: تتوزع المراكز جغرافيا في المحافظات التعليمية بواقع (ثلاثة) مراكز في محافظة الداخلية في ألعاب القوى وكرة اليد وكرة السلة، وعدد (مركزين) في محافظة مسقط في لعبة الهوكي وألعاب القوى، وعدد (مركزين) في محافظة جنوب الباطنة في لعبتي كرة اليد وكرة السلة، وعدد (مركزين) لألعاب القوى في محافظة ظفار، وفي محافظة شمال الباطنة (مركز واحد) ألعاب القوى، وفي محافظة الظاهرة (مركز واحد) لكرة اليد.

في الختام قدم سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية هدية تذكارية لسعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب راعي الحفل.