نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النادي الدولي للإعلام الرياضي يمنح وزير الشباب والرياضة المصري الرئاسة الفخرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بادرة تقديرٍ واعتزاز، أعلنت اللجنة التنفيذية للنادي الدولي للإعلام الرياضي عن منح معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، الرئاسة الفخرية للنادي، تقديرًا لدعمه الكبير وجهوده المتواصلة في رعاية الإعلام الرياضي وتطويره، وحرصه على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للنادي الذي استضافته القاهرة مؤخرًا، حيث عبّر أعضاء اللجنة عن خالص شكرهم وامتنانهم لمعالي الوزير على دعمه المتميز واستضافته الكريمة لاجتماعات النادي الدولي، الأمر الذي أسهم في إنجاح فعاليات الاجتماع وإخراجه بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الرائدة في احتضان الفعاليات الرياضية والإعلامية الكبرى.

وأشادت اللجنة التنفيذية بما يوليه الدكتور أشرف صبحي من اهتمام خاص بتطوير منظومة الإعلام الرياضي ودعم مؤسساته المختلفة، مشيرةً إلى أن من أبرز صور هذا الدعم استضافة وزارة الشباب والرياضة المصرية لملتقيين دوليين للنادي الدولي للإعلام الرياضي في عامي 2019 و2023، واللذين حققا نجاحًا باهرًا وشكّلا نموذجًا متميزًا للتنظيم والتفاعل الإعلامي على المستويين العربي والدولي.

وأكدت اللجنة أن منح الرئاسة الفخرية لمعالي الوزير يأتي تجسيدًا للعلاقات الوثيقة بين النادي الدولي والإعلام الرياضي المصري، وترسيخًا لقيم التعاون والشراكة بين المؤسسات الداعمة لمسيرة الإعلام الرياضي على المستويين العربي والعالمي.