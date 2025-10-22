نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2025-2026.

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد الاتحاد السكندري، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة on sports HD1.

المصري البورسعيدي ضد سموحة، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة On Sports 1HD.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.