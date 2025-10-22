نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مواجهة قوية تجمع المصري وسموحة في الدوري المصري الممتاز اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. مواجهة قوية تجمع المصري وسموحة في الدوري المصري الممتاز اليوم

بث مباشر.. مواجهة قوية تجمع المصري وسموحة في الدوري المصري الممتاز اليوم.. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مع نظيره سموحة السكندري، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة على ملعب السويس الجديد.

موعد مباراة المصري وسموحة والقنوات الناقلة بث مباشر

بث مباشر.. مواجهة قوية تجمع المصري وسموحة في الدوري المصري الممتاز اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقلة الحصرية لمباريات الدوري المصري.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تشهد الإحصائيات التاريخية تفوقًا طفيفًا لصالح سموحة، إذ التقيا في عدد من المواجهات السابقة بالدوري، فحقق الفريق السكندري 6 انتصارات مقابل 5 انتصارات للمصري، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وجاءت نتائج آخر 5 لقاءات بين الفريقين كالتالي:

المصري 3-0 سموحة – 27 فبراير 2025

سموحة 1-0 المصري – 1 أغسطس 2024

المصري 2-0 سموحة – 5 مارس 2024

سموحة 1-0 المصري – 15 يوليو 2023

تعادل الفريقان 1-1 – 7 فبراير 2023

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يدخل المصري المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، ويطمح كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.