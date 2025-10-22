نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الإيطالي انزو ماريسكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ملامح تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره أياكس امستردام الهولندي اليوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي وأياكس

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وأياكس مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أياكس

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس، فوفانا، اداربيويو، كوكورييا.

خط الوسط: كايسيدو، لافيا، بونانوتي.

خط الهجوم: نيتو، جارناتشو، جورج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأياكس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

