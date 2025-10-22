نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. Chelsea تشيلسي في مواجهة نارية أمام Ajax آياكس بدوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. Chelsea تشيلسي في مواجهة نارية أمام Ajax آياكس بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

بث مباشر.. Chelsea تشيلسي في مواجهة نارية أمام Ajax آياكس بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.. تتجه الأنظار مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025 نحو ملعب ستامفورد بريدج في لندن، حيث يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي (Chelsea) نظيره آياكس الهولندي (Ajax)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2025-2026، في مواجهة مثيرة يسعى خلالها الفريقان لتعزيز حظوظهما في التأهل للدور التالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

بث مباشر.. Chelsea تشيلسي في مواجهة نارية أمام Ajax آياكس بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويُبث اللقاء بثًا مباشرًا عبر قناة beIN Sports 4 HD ضمن التغطية الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يبحث عن فوزه الثاني الأوروبي

يدخل فريق Chelsea اللقاء بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد.

ويأمل ماريسكا في استمرار الأداء القوي للفريق من أجل ضمان موقع مريح في صدارة المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل مبكرًا.



آياكس يسعى للتعويض بعد السقوط أمام مارسيليا

في المقابل، يواجه Ajax تحديًا صعبًا بعد الخسارة الثقيلة أمام مارسيليا الفرنسي برباعية نظيفة في الجولة السابقة، ما جعله يدخل اللقاء تحت ضغط استعادة الثقة.

المدرب الهولندي جون هيتينجا يأمل في انتفاضة حقيقية لفريقه رغم الغيابات المؤثرة، خصوصًا في الخط الهجومي.



التشكيل المتوقع لـ Chelsea أمام Ajax

من المنتظر أن يعتمد ماريسكا على تشكيلته الأساسية على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: أدارابيويو – تشالوبا – كوكوريلا – جاوستو

الوسط: كايسيدو – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز

الهجوم: إستيفاو – بيدرو نيتو – جواو بيدرو

ويُراهن المدرب على سرعة الجناحين إستيفاو ونيتو وتحركات جواو بيدرو، مع سيطرة كايسيدو وإنزو فيرنانديز على وسط الملعب لضبط الإيقاع.

أزمة هجومية تضرب Ajax

يعاني الفريق الهولندي من غيابات عديدة أبرزها كاسبر دولبرغ وبرانكو فان دن بومن بسبب الإصابة، إلى جانب استمرار غياب ستيفن بيرخاوس.

وسيقود المخضرم فوت فيغورست خط الهجوم في ظل تراجع الفاعلية الهجومية للفريق الذي فشل في التسجيل خلال آخر مباراتين أوروبيتين.



تاريخ المواجهات بين الفريقين

التقى Chelsea وAjax مرتين فقط في دوري الأبطال، أبرزها المباراة المثيرة التي انتهت 4-4 في لندن عام 2019.

ويملك تشيلسي الأفضلية التاريخية، إذ لم يسبق لآياكس تحقيق أي فوز على البلوز.



بطاقة محتملة لـ فيغورست

يتوقع أن تشهد المباراة توترًا كبيرًا بسبب طابعها الحماسي، خصوصًا أن الحكم الألماني فيليكس تسفاير معروف بكثرة إشهار البطاقات (37 بطاقة في 7 مباريات الموسم الماضي).

ويُعد مهاجم آياكس ووت فيغورست مرشحًا لتلقي إنذار جديد، بعد حصوله على 3 بطاقات هذا الموسم وارتكابه معدل أخطاء مرتفع (2.4 خطأ في المباراة).