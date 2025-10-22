نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر Chelsea vs Ajax.. موعد مباراة تشيلسي وآياكس والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر Chelsea vs Ajax.. موعد مباراة تشيلسي وآياكس والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

بث مباشر Chelsea vs Ajax.. موعد مباراة تشيلسي وآياكس والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي (Chelsea) نظيره آياكس الهولندي (Ajax) مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

بث مباشر Chelsea vs Ajax.. موعد مباراة تشيلسي وآياكس والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن.

ويُذاع اللقاء بثًا مباشرًا عبر قناة beIN Sports 4 HD ضمن التغطية الحصرية لبطولة دوري أبطال أوروبا، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم التحليل في الوطن العربي.



التشكيل المتوقع لفريق Chelsea أمام Ajax

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: أدارابيويو – تشالوبا – كوكوريلا – جاوستو

الوسط: كايسيدو – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز

الهجوم: إستيفاو – بيدرو نيتو – جواو بيدرو



ويُراهن ماريسكا على سرعة الأطراف وتحركات جواو بيدرو في العمق الهجومي، مع سيطرة إنزو وكايسيدو على وسط الميدان.



تاريخ المواجهات بين Chelsea وAjax

تقابل الفريقان في مرتين فقط بدوري أبطال أوروبا، وكان أبرزها التعادل التاريخي 4-4 في لندن عام 2019.

ويمتلك تشيلسي الأفضلية التاريخية، إذ لم يسبق لـ آياكس تحقيق أي فوز على البلوز في البطولة.