يلا شوت.. بث مباشر تشيلسي يواجه آياكس في قمة أوروبية مشتعلة.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تشيلسي يواجه آياكس في قمة أوروبية مشتعلة.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الأربعاء 22 أكتوبر 2025 نحو ملعب ستامفورد بريدج في لندن، حيث يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره آياكس الهولندي Chelsea vs Ajax ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مواجهة قوية يسعى خلالها البلوز لمواصلة انتصاراته الأوروبية وحصد 3 نقاط جديدة على أرضه.

موعد مباراة تشيلسي وآياكس والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports 4 HD، ضمن تغطية حصرية لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يسعى لتعزيز موقعه في المجموعة



يدخل تشيلسي المباراة بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز في الجولة السابقة على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد. ويأمل الفريق اللندني في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل وتأكيد صحوته الأوروبية بعد بداية متذبذبة في الدوري الإنجليزي.

آياكس يبحث عن العودة بعد الهزيمة القاسية أمام مارسيليا



على الجانب الآخر، يدخل آياكس اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مارسيليا الفرنسي برباعية نظيفة، ويسعى المدرب الهولندي جون هيتينجا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُعيد الثقة للفريق وتُبقيه في دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام آياكس



حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: أدارابيويو – تشالوبا – كوكوريلا – جاوستو

الوسط: كايسيدو – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز

الهجوم: إستيفاو – بيدرو نيتو – جواو بيدرو

يعتمد ماريسكا على السرعة والاختراقات الهجومية عبر الأطراف بقيادة إستيفاو نيتو، مع وجود جواو بيدرو كمهاجم صريح، بينما يتولى الثنائي كايسيدو وإنزو فيرنانديز مهمة السيطرة على منتصف الملعب.

غيابات مؤثرة في صفوف آياكس



يفتقد الفريق الهولندي عددًا من أبرز نجومه في الخط الهجومي، أبرزهم كاسبر دولبرغ و**برانكو فان دن بومن للإصابة، بينما يغيب ستيفن بيرخاوس لعدم الجاهزية. في المقابل، يعود المدافع أوين فيندال بعد فترة غياب طويلة، فيما يقود المهاجم المخضرم ووت فيغورست خط الهجوم.

تاريخ مواجهات تشيلسي وآياكس



تقابل الفريقان مرتين فقط في دوري أبطال أوروبا، أبرزها اللقاء التاريخي في نوفمبر 2019 الذي انتهى بالتعادل 4-4 في لندن. ولم يتمكن آياكس من تحقيق أي فوز على البلوز حتى الآن.

التوقعات الانضباطية في اللقاء



يتوقع أن تشهد المباراة توترًا بدنيًا عاليًا في ظل قيادة الحكم الألماني فيليكس تسفاير المعروف بكثرة إشهار البطاقات. وتشير الإحصاءات إلى أن تشيلسي حصل على 4 بطاقات حمراء في آخر 6 مباريات، بينما جمع آياكس 21 بطاقة صفراء في الدوري الهولندي، ما يجعل احتمالات الإنذارات مرتفعة.