يلا جوووول بث مباشر لحظة بلحظة 5-1 تشيلسي يقهر آياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزًا كبيرًا على آياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وسجل أهداف البلوز كل من مارك غويو ومويسيس كايسيدو وإنزو فرنانديزوإستيافو ويليان بالإضافة إلى الهدف الخامس الذي جاء عن طريق تيريك جورج، ليمنحوا الفريق الانتصار الكبير ويعززوا حظوظه في التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

وجاءت الأهداف بتنسيق مميز بين لاعبي وسط الهجوم والدفاع، حيث تمكن تشيلسي من فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها، واستغل الأخطاء الدفاعية لفريق آياكس ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة تاريخية.

يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد المباراة والقناة الناقلة



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها البلوز لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، بينما يأمل أياكس في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في البطولة.

تشيلسي ضد أياكس: أهداف الفريقين



يدخل تشيلسي المباراة بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، مستفيدًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث. في المقابل، يسعى أياكس لمصالحة جماهيره بعد البداية المتعثرة في البطولة ومحاولة تحسين ترتيبه في المجموعة.

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام أياكس

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أدارابيويو – تريفوه تشالوبا – مارك كوكوريلا – جاوستو

خط الوسط: موسيس كايسيدو – ريس جيمس – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: إستيفاو – بيدرو نيتو – جواو بيدرو

تاريخ مواجهات تشيلسي وأياكس في دوري الأبطال



تُعد هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في البطولة الأوروبية، بعد أن التقاها مرتين في نسخة 2019-2020، حيث فاز تشيلسي في لقاء الذهاب بأمستردام بهدف دون رد، وانتهت مواجهة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج بالتعادل المثير 4-4*، في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ دوري الأبطال الحديث، بعدما شهدت طرد لاعبين من أياكس خلال دقيقتين فقط وعودة دراماتيكية للبلوز.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال



يحتل تشيلسي حاليًا المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط، بينما يأتي أياكس في المركز الأخير دون رصيد من النقاط بعد الجولة الثانية.

نتائج الفريقين في أول جولتين

خسر تشيلسي أمام بايرن ميونخ 1-3، ثم فاز على بنفيكا 1-0.

خسر أياكس أمام إنتر ميلان 0-1، وتلقى هزيمة جديدة أمام مارسيليا 0-4.