فوز الريال وليفربول وبايرن وتشيلسي

فوز الريال وليفربول وبايرن وتشيلسياقتنص ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً أمام ضيفه جوفنتوس 1-0 في مواجهة كلاسيكية بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم الأربعاء.

سجل الإنجليزي جود بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة، رفع الفريق الإسباني رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على مارسيليا الفرنسي وكايرات ألماتي الكازاخستاني في أول جولتين، وسيحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة أوائل نوفمبر المقبل.

وفي ألمانيا، وضع ليفربول الإنجليزي حدا لمسلسل هزائمه الذي عانى منها في مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات. وحقق فوزا كبيرا بنتيجة 5 - 1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

تقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف عن طريق الدنماركي راسموس كريستنسن في الدقيقة 26، لكن سرعان ما أدرك الفرنسي هوجو إيكيتيكي التعادل لليفربول في الدقيقة 35، وأضاف الهولندي فيرجيل فان دايك والفرنسي إبراهيما كوناتي الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 39 و44 على الترتيب، فيما أحرز الهولندي كودي جاكبو والمجري دومينيك سوبوسلاي الهدفين الرابع والخامس للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 66 و70 على التوالي.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في المركز العاشر، فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 3 نقاط في المركز الـ22.

كما تغلب بايرن ميونخ الألماني على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 4 - صفر. وسجل أهداف بايرن كل من لينارت كارل في الدقيقة الخامسة، وهاري كين في الدقيقة 14، ولويس دياز بالدقيقة 34، ثم أضاف البديل نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ورفع البايرن رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر، بينما تجمد رصيد بروج عند 3 نقاط في المركز الـ 20.

وفي باقي المباريات، حقق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيرا على أياكس امستردام الهولندي 5 - 1، وتغلب سبورتينغ لشبونة البرتغالي على أولمبيك مارسيليا الفرنسي 2 - 1، فيما تعادل موناكو الفرنسي مع توتنهام الإنجليزي بدون أهداف وبذات النتيجة انتهت مباراة أتلانتا الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.